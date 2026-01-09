Inauguracja ogólnopolskiej akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" za nami!
Za nami inauguracja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, która odbyła na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej. Wydarzenie połączone zostało z oficjalnym rozpoczęciem sezonu zimowego 2025/2026. Policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, KPP w Cieszynie oraz z OPP w Katowicach i SPPP w Bielsku-Białej, zaprosili uczestników do wspólnej zabawy, podczas której na wszystkich czekały liczne atrakcje i konkursy z nagrodami. Wszystko po to, by zimowy wypoczynek zostawił tylko miłe wspomnienia. Akcję oficjalnie zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor.
W piątek 9 stycznia od 11.00 do 14.00 w Istebnej na stoku narciarskim Złoty Groń, odbyła się inauguracja akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”. Dla uczestników przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku w górach i na stokach narciarskich.
Celem tej inicjatywy, kontynuowanej z sukcesem od kilku lat, jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz zwiększanie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w górach. Ważnym elementem wydarzenia było również przypominanie zasad Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Partnerami akcji są m.in. PZU SA, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, GOPR, TOPR, Polskie Stacje Narciarstwa i Turystyki oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.
Tegoroczna ogólnopolska edycja przedsięwzięcia, została zorganizowana na terenie śląskiego garnizonu Policji, kierowanego przez nadinsp. Mariusza Krzystyniaka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wydarzenie koordynował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na czele z Naczelnikiem Wydziału mł. insp. Katarzyną Wesołowską, przy wsparciu innych wydziałów katowickiej komendy wojewódzkiej, Zarządu Terenewego NSZZP województwa śląskiego oraz partnerów – instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Współpraca służb w garnizonie śląskim w zakresie bezpieczeństwa w sezonie zimowym funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie formacje są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa turystom, uczestnikom i organizatorom zimowego wypoczynku, a także osobom korzystającym z atrakcji zimowych na terenie województwa śląskiego, w tym turystom z całego kraju odwiedzającym nasz region, co wybrzmiało m.in. podczas wystąpień służb i briefingu prasowego z przedstawicielami mediów.
Akcję oficjalnie zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił założenia i cele akcji.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.:
- Wojewoda Śląski – Marek Wójcik,
- Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – insp. Robert Kumor,
- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Jacek Stelmach,
- Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Renata Polańska
- Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie – insp. Dariusz Zajda,
- Wójt Gminy Istebna – Stanisław Legierski,
- Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP – podinsp. Wanda Mende,
- Przedstawiciel instruktorów i trenerów narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego – Leszek Pilch,
- Śląski Kurator Oświaty – Aleksandra Dyla wraz z Dyrektorem Delegatury w Sosnowcu – Dariuszem Wilczakiem,
- Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Damian Legierski wraz z Zastępcą Komendanta PSP w Cieszynie – st. bryg. Ryszardem Kukuczką,
- Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej – kpt. Grzegorz Caput,
- Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Dariusz Winiarczyk,
- Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach – dr Grzegorz Hudzik,
- Wiceprezes Zarządu Śląskiego WOPR – Jarosław Zwierzyna,
- Przedstawicielka Polskiej Stacji Narciarstwa i Turystyki – Sylwia Groszek,
- Wicestarosta cieszyński – Mieczysław Szczurek,
- Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok,
- Burmistrz Miasta Ustroń – Paweł Sztefka,
- Wójt Gminy Brenna – Andrzej Kozieł,
- najbardziej utytułowany polski rajdowiec – Kajetan Kajetanowicz.
Wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział w konkurencjach, grach i zabawach przygotowanych przez służby oraz partnerów akcji. Ogromną atrakcją dla najmłodszych były maskotki, a także nieodłączny towarzysz takich spotkań – „Sznupek”. Obecni mieli także okazję zobaczyć m.in. pokaz sprzętu służb mundurowych. Podczas wydarzenia odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku na stoku, a także pokaz umiejętności śląskich policjantów-narciarzy. Zima trwa, a policjanci na stokach przez cały sezon będą dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z zimowych atrakcji.
Pamiętajmy, że wspólna troska o bezpieczeństwo na stoku to obowiązek każdego z nas!
W części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży, Biuro Prewencji KGP ogłosiło ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Zimowy Dekalog”, polegający na zilustrowaniu zasad Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Prace mogą mieć formę plastyczną lub maksymalnie 60-sekundowego spotu filmowego.
Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 6 marca 2026 r. na adres:
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa.
Akcja i konkurs promowane będą na spotkaniach profilaktycznych oraz podczas licznych imprez związanych z uprawianiem sportów zimowych w całym kraju.
Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona zakładka na stronie internetowej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.
Zachęcamy wszystkich do systematycznego jej odwiedzania w trakcie trwającego sezonu zimowego, a dzieci i młodzież zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Zimowy Dekalog”, w którym na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.