Inauguracja ogólnopolskiej akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" za nami! Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Za nami inauguracja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, która odbyła na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej. Wydarzenie połączone zostało z oficjalnym rozpoczęciem sezonu zimowego 2025/2026. Policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, KPP w Cieszynie oraz z OPP w Katowicach i SPPP w Bielsku-Białej, zaprosili uczestników do wspólnej zabawy, podczas której na wszystkich czekały liczne atrakcje i konkursy z nagrodami. Wszystko po to, by zimowy wypoczynek zostawił tylko miłe wspomnienia. Akcję oficjalnie zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor.

W piątek 9 stycznia od 11.00 do 14.00 w Istebnej na stoku narciarskim Złoty Groń, odbyła się inauguracja akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”. Dla uczestników przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku w górach i na stokach narciarskich.

Celem tej inicjatywy, kontynuowanej z sukcesem od kilku lat, jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz zwiększanie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w górach. Ważnym elementem wydarzenia było również przypominanie zasad Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej ( FIS ).

Partnerami akcji są m.in. PZU SA, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, GOPR , TOPR , Polskie Stacje Narciarstwa i Turystyki oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.

Tegoroczna ogólnopolska edycja przedsięwzięcia, została zorganizowana na terenie śląskiego garnizonu Policji, kierowanego przez nadinsp. Mariusza Krzystyniaka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wydarzenie koordynował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na czele z Naczelnikiem Wydziału mł. insp. Katarzyną Wesołowską, przy wsparciu innych wydziałów katowickiej komendy wojewódzkiej, Zarządu Terenewego NSZZP województwa śląskiego oraz partnerów – instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.



Współpraca służb w garnizonie śląskim w zakresie bezpieczeństwa w sezonie zimowym funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie formacje są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa turystom, uczestnikom i organizatorom zimowego wypoczynku, a także osobom korzystającym z atrakcji zimowych na terenie województwa śląskiego, w tym turystom z całego kraju odwiedzającym nasz region, co wybrzmiało m.in. podczas wystąpień służb i briefingu prasowego z przedstawicielami mediów.

Akcję oficjalnie zainaugurował Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił założenia i cele akcji.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. :

Wojewoda Śląski – Marek Wójcik,

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – insp . Robert Kumor,

. Robert Kumor, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Jacek Stelmach,

Jacek Stelmach, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Renata Polańska

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie – insp. Dariusz Zajda,

Dariusz Zajda, Wójt Gminy Istebna – Stanisław Legierski,

Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP – podinsp. Wanda Mende,

– Wanda Mende, Przedstawiciel instruktorów i trenerów narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego – Leszek Pilch,

Śląski Kurator Oświaty – Aleksandra Dyla wraz z Dyrektorem Delegatury w Sosnowcu – Dariuszem Wilczakiem,

Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Damian Legierski wraz z Zastępcą Komendanta PSP w Cieszynie – st. bryg. Ryszardem Kukuczką,

Damian Legierski wraz z Zastępcą Komendanta w Cieszynie – Ryszardem Kukuczką, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej – kpt. Grzegorz Caput,

Grzegorz Caput, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Dariusz Winiarczyk,

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach – dr Grzegorz Hudzik,

Grzegorz Hudzik, Wiceprezes Zarządu Śląskiego WOPR – Jarosław Zwierzyna,

– Jarosław Zwierzyna, Przedstawicielka Polskiej Stacji Narciarstwa i Turystyki – Sylwia Groszek,

Wicestarosta cieszyński – Mieczysław Szczurek,

Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok,

Burmistrz Miasta Ustroń – Paweł Sztefka,

Wójt Gminy Brenna – Andrzej Kozieł,

najbardziej utytułowany polski rajdowiec – Kajetan Kajetanowicz.

Wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział w konkurencjach, grach i zabawach przygotowanych przez służby oraz partnerów akcji. Ogromną atrakcją dla najmłodszych były maskotki, a także nieodłączny towarzysz takich spotkań – „Sznupek”. Obecni mieli także okazję zobaczyć m.in. pokaz sprzętu służb mundurowych. Podczas wydarzenia odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku na stoku, a także pokaz umiejętności śląskich policjantów-narciarzy. Zima trwa, a policjanci na stokach przez cały sezon będą dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z zimowych atrakcji.

Pamiętajmy, że wspólna troska o bezpieczeństwo na stoku to obowiązek każdego z nas!

W części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży, Biuro Prewencji KGP ogłosiło ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Zimowy Dekalog”, polegający na zilustrowaniu zasad Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej ( FIS ). Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Prace mogą mieć formę plastyczną lub maksymalnie 60-sekundowego spotu filmowego.

Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 6 marca 2026 r. na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa.

Akcja i konkurs promowane będą na spotkaniach profilaktycznych oraz podczas licznych imprez związanych z uprawianiem sportów zimowych w całym kraju.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona zakładka na stronie internetowej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.

Zachęcamy wszystkich do systematycznego jej odwiedzania w trakcie trwającego sezonu zimowego, a dzieci i młodzież zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Zimowy Dekalog”, w którym na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.