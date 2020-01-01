Świąteczne spotkanie w DOM 5 – obecność, troska i realne wsparcie Powrót Drukuj Okres świąteczny, to czas szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Od 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pozostaje w stałym kontakcie z placówką opiekuńczo-wychowawczą DOM 5 w Katowicach, obejmując jej podopiecznych opieką i długofalowym wsparciem. Patronat nad placówką sprawuje osobiście Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Relacja ta nie ogranicza się do jednorazowych inicjatyw. Policjanci z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji regularnie organizują dla dzieci spotkania profilaktyczne oraz wycieczki i inne działania o charakterze edukacyjnym, budując relacje oparte na zaufaniu oraz na poczuciu bezpieczeństwa.

W tym szczególnym, bo przedświątecznym okresie, policjanci i pracownicy cywilni śląskiej Policji zorganizowali zbiórkę, dzięki której możliwe było przygotowanie indywidualnych prezentów dla podopiecznych placówki. Zebrane środki pozwoliły odpowiedzieć na dziecięce potrzeby i marzenia.

16 grudnia w DOM 5 odbyło się kameralne spotkanie, podczas którego nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - przekazał upominki dzieciakom, sprawiając im ogromną radość i miłą niespodziankę.

Spotkaniu towarzyszyła serdeczna, świąteczna atmosfera. Był to przede wszystkim czas rozmów, wspólnego bycia i budowania relacji. W wyjątkowy nastrój wprowadził wszystkich występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dla śląskich policjantów była to kolejna okazja, by pokazać, że ich rola nie kończy się na codziennej służbie. To także odpowiedzialność za tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i poczucia, że nie są sami. Podopieczni DOM 5 mogą liczyć na obecność, troskę i zaangażowanie policjantów nie tylko od święta, ale każdego dnia.