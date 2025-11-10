Policjanci przechwycili blisko 3,5 kilograma narkotyków Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z rudzkiej komendy, wspólnie z policjantami z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zatrzymali trzech mężczyzn i przejęli znaczne ilości narkotyków. W samochodzie, którym jechali zatrzymani pseudokibice, funkcjonariusze zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe o czarnorynkowej wartości ponad 550 tysięcy złotych.

Policjanci nieustannie prowadzą działania ukierunkowane na walkę z narkobiznesem oraz przestępczymi strukturami pseudokibicowskimi. Każdego tygodnia wykrywają i zwalczają przestępstwa narkotykowe, zapobiegając rozprowadzaniu nielegalnych substancji. Rudzcy kryminalni, wspólnie z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że powiązany ze środowiskiem pseudokibicowskim mieszkaniec Rudy Śląskiej, może przewozić w swoim samochodzie znaczne ilości narkotyków.

Policjanci z Rudy Śląskiej i Katowic zaplanowali akcję i przeprowadzili kontrolę pojazdu. Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły. W rejonie miejsca zamieszkania podejrzanego zatrzymali samochód, w którym podróżowali trzej mężczyźni w wieku 26, 27 i 41 lat – wszyscy powiązani ze środowiskiem pseudokibiców.

Na tylnym siedzeniu auta policjanci znaleźli reklamówki z dużą ilością marihuany i metamfetaminy. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych, funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczne ilości papierosów niewiadomego pochodzenia. Okazały się one podróbkami znanych marek tytoniowych, pozbawionymi polskich znaków akcyzy.

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 3,5 kilograma środków odurzających i psychotropowych. Według szacunków śledczych ich czarnorynkowa wartość przekracza 550 tysięcy złotych.

Dzięki działaniom policjantów, narkotyki te nie trafiły na rynek. Rudzka prokuratura przedstawiła dwóm z zatrzymanych zarzuty - m.in . posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją prokuratora wobec 27 i 41-latka zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Opis filmu: nagranie wideo z doprowadzenia zatrzymanego, przesłuchania drugiego i prezentacji zabezpieczonych narkotyków Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.41 MB)