44-latek usłyszał zarzut zabójstwa partnerki
Tymczasowy areszt dla 44-letniego mężczyzny, który zabił swoją partnerkę. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w centrum Raciborza, gdzie policjanci ujawnili ciało 31-letniej kobiety. Sprawca sam zgłosił się na komendę i poinformował oficera dyżurnego o zdarzeniu.
W poniedziałek około 20.00 do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgłosił się 44-letni mężczyzna. Mieszkaniec Raciborza poinformował oficera dyżurnego, że w jego mieszkaniu doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem jego partnerki. Mężczyzna przekazał, że kobieta nie daje oznak życia. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol Policji. Mundurowi w mieszkaniu mężczyzny odkryli ciało 31-letniej kobiety z licznymi obrażeniami.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy parą doszło do gwałtownej kłótni. W trakcie awantury 44-letni mężczyzna miał chwycić za nóż kuchenny, powodujac u kobiety liczne obrażenia. Następie mężczyzna opuścił mieszkanie i poszedł do komendy, gdzie poinformował o o całym zdarzeniu.
W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Został przewieziony do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i dowody, mogące mieć znaczenie dla dalszego postępowania.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu zabójstwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Śledczy ustalają teraz dokładne okoliczności oraz motywy zdarzenia.
