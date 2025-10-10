44-latek usłyszał zarzut zabójstwa partnerki Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Tymczasowy areszt dla 44-letniego mężczyzny, który zabił swoją partnerkę. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w centrum Raciborza, gdzie policjanci ujawnili ciało 31-letniej kobiety. Sprawca sam zgłosił się na komendę i poinformował oficera dyżurnego o zdarzeniu.

W poniedziałek około 20.00 do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgłosił się 44-letni mężczyzna. Mieszkaniec Raciborza poinformował oficera dyżurnego, że w jego mieszkaniu doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem jego partnerki. Mężczyzna przekazał, że kobieta nie daje oznak życia. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol Policji. Mundurowi w mieszkaniu mężczyzny odkryli ciało 31-letniej kobiety z licznymi obrażeniami.



Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy parą doszło do gwałtownej kłótni. W trakcie awantury 44-letni mężczyzna miał chwycić za nóż kuchenny, powodujac u kobiety liczne obrażenia. Następie mężczyzna opuścił mieszkanie i poszedł do komendy, gdzie poinformował o o całym zdarzeniu.



W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Został przewieziony do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i dowody, mogące mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu zabójstwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Śledczy ustalają teraz dokładne okoliczności oraz motywy zdarzenia.

Film zatrzymany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zatrzymany (format mp4 - rozmiar 9.17 MB)