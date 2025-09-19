Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „OXID 2025” – sprawdzian gotowości służb w sytuacji zagrożenia Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj W środę, 17 września na terenie zakładu BATERPOL w Świętochłowicach odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „OXID 2025”. Głównym celem przedsięwzięcia było sprawdzenie skuteczności współdziałania Policji, służb ratowniczych, Straży Miejskiej oraz władz samorządowych w sytuacji kryzysowej związanej z sabotażem przemysłowym i zagrożeniem terrorystycznym.

Realistyczny scenariusz i wielopłaszczyznowe działania

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku działań o charakterze sabotażu dochodzi do poważnego incydentu na terenie zakładu zajmującego się przerobem złomu akumulatorowego. Symulacja obejmowała awarię zbiornika z ciekłym tlenem, która stworzyła realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników oraz mieszkańców okolicy.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono próbną ewakuację załogi zakładu, której przebieg nadzorowali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, a także przedstawiciele służb ratowniczych. Działania miały na celu sprawdzenie procedur ewakuacyjnych oraz koordynacji między kierownictwem zakładu a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Policyjne rozpoznanie i działania dochodzeniowo-śledcze

Jednym z kluczowych elementów „OXID 2025” było policyjne rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Mundorwi posiadający specjalistyczne przeszkolenie sprawdzali, czy na terenie zakładu nie pozostawiono urządzeń wybuchowych lub innych niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu możliwe było przećwiczenie realnych procedur, które stosowane są w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Równocześnie na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, której zadaniem było zebranie materiału dowodowego, wykonanie dokumentacji fotograficznej i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Policjanci musieli działać w warunkach utrudnionych przez dynamicznie zmieniającą się sytuację i potencjalne zagrożenie wtórne.

Wspólne ćwiczenia dla wspólnego bezpieczeństwa

Ćwiczenia „OXID 2025” były także okazją do sprawdzenia komunikacji między Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską oraz władzami samorządowymi. Tylko ścisła współpraca i szybki przepływ informacji pozwalają skutecznie reagować w przypadku realnych zagrożeń o charakterze kryzysowym.

W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa zakładu BATERPOL, którzy odpowiadali za współdziałanie z jednostkami ratunkowymi i koordynację ewakuacji pracowników. Wspólny wysiłek wszystkich podmiotów pozwolił przeanalizować potencjalne trudności i usprawnić procedury obowiązujące na wypadek podobnych zdarzeń w przyszłości.

Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne, które, choć hipotetyczne mogą stanowić realne zagrożenie dla społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb i instytucji możliwe było praktyczne przetestowanie obowiązujących procedur, a także wskazanie obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

„OXID 2025” to kolejny dowód na to, że bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu jest priorytetem. Policjanci, ratownicy oraz przedstawiciele władz lokalnych wspólnie potwierdzili swoją gotowość do działania w sytuacji kryzysowej. Tego typu ćwiczenia nie tylko doskonalą współpracę między poszczególnymi podmiotami, ale również dają mieszkańcom poczucie, że w razie realnego zagrożenia mogą liczyć na szybką i skuteczną reakcję.