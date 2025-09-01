O krok od tragedii na drodze Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału prewencji tarnogórskiej komendy skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierującego ciężarowym pojazdem, który w kwietniu tego roku, na drodze krajowej numer 11 w Boruszowicach, wykonał skrajnie niebezpieczny manewr, który mógł zakończyć się tragicznie. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za rażące naruszenie przepisów grozi mu grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Przypominamy, że droga to nie tor wyścigowy!

O niebezpiecznym manewrze kierującego ciężarowym fordem zawiadomił policjantów 10 kwietnia 2025 r. jeden z pasażerów autobusu miejskiego linii 129, którym dzień wcześniej podróżował odcinkiem drogi krajowej numer 11 pomiędzy Tarnowskimi Górami a Boruszowicami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na leśnym odcinku krajowej „11” kierujący ciężarowym autem wyprzedzał ciąg pojazdów i niemal doprowadził do czołowego zderzenia z autobusem. Przekazał także, że w tym czasie autobus był pełen pasażerów.



Sprawą od razu zajęli się policjanci z referatu ds. wykroczeń tarnogórskiej komendy, którzy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu zamontowanego w autobusie, a także na odcinku DK 11 w powiecie tarnogórskim. W toku przeprowadzonych czynności w tej sprawie przeanalizowali oni nagrania oraz potwierdzili niebezpieczny manewr, a w kolejnych tygodniach ustalili, kto za nim stoi.



W połowie sierpnia mundurowi skierowali do tarnogórskiego sądu wniosek o ukaranie przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi województwa wielkopolskiego. Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył ogromne niebezpieczeństwo na drodze, gdy w trakcie wyprzedzania ciągu pojazdów, zmusił kierującego autobusem miejskim do nagłego hamowania i zatrzymania pojazdu, aby uniknąć czołowego zderzenia.



Nieodpowiedzialnemu kierującemu grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych, o której zdecyduje sąd. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje także o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów na okres nawet do 3 lat.



Nie ma taryfy ulgowej dla kierujących, którzy w świadomy sposób dopuszczają się tak nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Przypominamy, że bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, to nasza wspólna sprawa.

Pośpiech i brawura mogą prowadzić do powstawania poważnych zdarzeń drogowych, dlatego pamiętajmy, aby zawsze odpowiednio zaplanować swoją podróż i stosować się do obowiązujących przepisów.

