Starszy sierżant Oliwia Zyg uratowała dwa psy Data publikacji 24.08.2025 Częstochowska policjantka w czasie podróży swoim autem drogą ekspresową S-5 w pobliżu Poznania, błyskawicznie zareagowała na widok dwóch dużych psów błąkających się po ruchliwej drodze. Zabrała je do swojego samochodu, a potem szczęśliwie przekazała właścicielce. Policjantka to prawdziwa miłośniczka zwierząt. Z ogromnym sercem i oddaniem opiekuje się zwierzętami służąc w częstochowskiej policji konnej.

Starszy sierżant Oliwia Zyg, która na co dzień pełni służbę w Ogniwie Konnym w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podczas podróży swoim samochodem drogą S-5 w pobliży Poznania, zauważyła na ruchliwej drodze dwa duże psy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak i samym zwierzętom, bez wahania zatrzymała swój pojazd, wysiadła z niego i w bezpieczny sposób zwabiła czworonogi do siebie. Oba psy od razu przywitały się z nią bardzo serdecznie (co widać na filmie), a potem zasiadły w jej samochodzie.



Sierżant Oliwia zapewniła im należyte bezpieczeństwo-przewiozła na parking samochodowy, a potem poprosiła o pomoc oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mundurowy skierował do niej odpowiednie służby, które w fachowy sposób zabezpieczyły zwierzęta do czasu przyjazdu właściciela czworonogów.

W międzyczasie starszy sierżant Oliwia Zyg za pomocą komunikatora społecznego w internecie opisała tę sytuację i powiadomiła, że zabezpieczone przez nią dwa duże psy uratowane przed niebezpieczeństwem, czekają na swojego pana we wskazanym miejscu.

Na odzew ze strony internautów nie czekała długo. Po chwili skontaktowała się z nią właścicielka psów, która za pośrednictwem komunikatora wyraziła jej swoja wdzięczność i poinformowała, że przyjechała na miejsce i zabrała swoje pupile.

Dzięki jej niesamowitej wrażliwości nie tylko do koni, ale także i psów, dwa zdezorientowane i bezradne zwierzaki trafiły z powrotem do swojego domu.



Choć podróż Oliwi z urlopu wydłużyła się w czasie, fakt ten nie miał dla policyjnej miłośniczki zwierząt w tej sytuacji większego żadnego. Liczyło się to, że pomogła czworonogom oraz nie dopuściła do niebezpieczeństwa.



Choć ta interwencja miała pozytywne zakończenie, warto pamiętać o o właściwej trosce o zwierzęta oraz ich odpowiednim zabezpieczeniu.



Pamiętajmy o odpowiedzialności.