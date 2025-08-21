Myśl Głową – Noś Kask Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Od początku 2025 roku na śląskich drogach doszło do 211 wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. W ich wyniku 201 osób zostało rannych, a 6 straciło życie. Te liczby pokazują, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wzajemna ostrożność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednym z zaproszonych gości był Pan Ireneusz Bieleninik, który opowiedział swoją historię, związaną z wypadkiem na rowerze, w której kask uratował mu życie.

Ślaskich dróg nie omijają zdarzenia z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od początku roku w naszym województwie doszło do 211 wypadków, w których 201 osób zostało rannych, a 6 zginęło. Te statystyki skłaniają do refleksji nad koniecznością zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo. Wielu z tych zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby użytkownicy jednośladów pamiętali o jednej prostej kwestii - o założonym na głowie kasku.

Bezpieczeństwo na śląskich drogach jest priorytetem policjantów, dlatego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podejmuje działanie mające na celu promowanie noszenia kasku, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego tj. wśród dzieci i młodzieży, podczas jazdy na rowerze, hulajnodze czy przy podejmowaniu innych rekreacji.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztof Stankiewicz wspólnie z Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach panem Łukaszem Pach 19 sierpnia wzięli udział w Katowicach w akcji profilaktycznej promującej posiadanie kasków na głowie przez użytkowników jednośladów. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zwrócił szczególną uwagę na niepokojące statystyki z udziałem rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Jednocześnie podkreślił, że noszenie kasku znacząco zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń, a w wielu przypadkach może wręcz uratować życie. Podczas wydarzenia został przeprowadzony eksperyment, pokazujący jak ważny jest kask oraz obrazujący jakich obrażeń można doznać w wyniku upadku.

Jednym z zaproszonych gości był Pan Ireneusz Bieleninik, który opowiedział swoją historię, związaną z wypadkiem na rowerze, w której kask uratował mu życie. Gość zaapelował także do wszystkich rowerzystów i użytkowników hulajnóg, aby zawsze pamiętali o założeniu kasku i chronili to, co najważniejsze, czyli własne życie oraz zdrowie.

Jednoślad jest łatwym i popularnym środkiem transportu, wykorzystywanym do różnego rodzaju rekreacji, wycieczek czy przejażdżek. Nie zapominajmy, że rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w przypadku wypadku nie chronią ich pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Na bezpieczeństwo cyklistów ma wpływ wiele czynników takich jak pora dnia i warunki atmosferyczne. Najważniejsze są jednak odpowiedzialne zachowania samych rowerzystów czy użytkowników hulajnóg. Należą do nich respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Ponadto, aby zadbać właściwie o swoje bezpieczeństwo, należy założyć kask. Posiadanie kasku nie jest prawnie wymagane, ale należy pamiętać, że potrafi uratować życie! Głowa to najbardziej narażona na urazy część ciała. Jej obrażenia powodują, że skutki zdarzeń są bardzo poważne i mogą skończyć śmiercią.

Od 2023 roku na Śląsku doszło aż do 903 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych, w wyniku których śmierć poniosło 28 osób, a 843 zostało rannych.

Policja apeluje o rozsądek. Tylko razem możemy zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na naszych drogach. Pamiętajmy, że wszyscy użytkownicy ruchu mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników.