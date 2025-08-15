Bezpieczna jazda hulajnogą elektryczną Data publikacji 15.08.2025 Powrót Drukuj Korzystanie z hulajnóg elektrycznych to wygodny i szybki sposób poruszania się po mieście, ale wymaga odpowiedzialności. Niestety coraz częściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem tych jednośladów. Dlatego piekarscy policjanci przypominają podstawowe zasady, jakie musi znać każdy poruszający się na hulajnodze elektrycznej.

W środę w Piekarach Śląskich na ulicy Gimnazjalnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej. Kierująca nią 21-latka podczas gwałtownego hamowania utraciła panowanie nad pojazdem i wywróciła się doznając urazu głowy. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać piekarscy policjanci.

Hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Policjanci apelują o rozsądek, trzeźwość za kierownicą i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Ma to ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa!

1. Noś kask – chroni głowę w razie upadku.

2. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego – hulajnogą poruszamy się po ścieżkach rowerowych lub, w razie ich braku, po jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h .

3. Jedna osoba na hulajnodze – jazda we dwie osoby jest niebezpieczna i zabroniona.

4. Zachowuj ostrożność na chodniku – możesz się tam poruszać tylko wyjątkowo, z prędkością zbliżoną do pieszego.

5. Bądź widoczny – używaj oświetlenia po zmroku i elementów odblaskowych.

6. Nie jeździj po alkoholu – to stwarza zagrożenie i grozi mandatem.

7. Parkuj w wyznaczonych miejscach – nie blokuj przejść i chodników.