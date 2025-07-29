Przestępstwo z nienawiści – pseudokibice usłyszeli zarzuty Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Częstochowy zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 17 i 30 lat, którzy w niedzielę zaatakowali dwóch obywateli jednego z krajów afrykańskich. Jeden z obcokrajowców został dźgnięty nożem przez 30-latka, który usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa na tle narodowościowym. Decyzją sądu trafił on do aresztu.

Ponadto 30-latek wyjął nóż i dźgnął jednego z obcokrajowców. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podczas zatrzymania 30-latka policjanci znaleźli przy nim nóż, który został zabezpieczony. Śledczy zabezpieczyli ślady i zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi przedstawić im zarzut stosowania wspólnie i w porozumieniu przemocy wobec dwóch obcokrajowców z powodu ich przynależności narodowej i rasowej. Starszy ze sprawców odpowie dodatkowo za usiłowanie zabójstwa mężczyzny na tle rasowym i narodowościowym.



Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 30-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast 17-latek został objęty policyjnym dozorem.

