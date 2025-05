Ratowanie mamy we krwi... Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj 11 maja 2025 r. na terenie Muzeum Ognia w Żorach odbył się wyjątkowy pokaz pojazdów zabytkowych i amerykańskich, który połączony był z akcją honorowego krwiodawstwa. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Całości towarzyszyła atmosfera wspólnoty i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W minioną niedzielę na parkingu tuż obok Muzeum Ognia odbyła się wystawa motoryzacyjna. Mieszkańcy mieli możliwość oglądania zarówno samochodów zabytkowych, jak i nowoczesnych amerykańskich modeli, które wykorzystywane były przez amerykańska Policję do patrolowania ulic, a nawet ponad 500 konnego samochodu używanego przez FBI .



Dorośli i dzieci mieli okazję poznać tajniki pracy służb mundurowych, obejrzeć specjalistyczny sprzęt oraz poznać i wsiąść do pojazdów wykorzystywanych w codziennej policyjnej służbie.



Mundurowi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach zaprezentowali nieoznakowany samochód służący do pomiarów prędkości na odcinkach autostrady A1 i A4, a także pojazd APRD , czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który ułatwia pracę policjantów w zabezpieczaniu miejsc wypadków i prowadzeniu oględzin. Mundurowy z pszczyńskiej komendy Policji zaprezentował policyjny motocykl marki BMW R1250 RT, także wykorzystywany przez patrole ruchu drogowego. Miłośnicy amerykańskiej motoryzacji wystawili również takie marki jak: Dodge Charger, egzemplarze Forda Explorera, a także różowego Cadillaca oraz stylizowanego na Chevroleta.



Ważnym elementem wydarzenia była akcja krwiodawstw, zorganizowana przy współpracy z żorskim Mundurowym Klubem Krwiodawców, działającym przy Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi z Rydułtów. Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przed budynkiem Muzeum Ognia podstawiło specjalistyczny ambulans, służący do mobilnego poboru krwi. Już na godzinę przed rozpoczęciem inicjatywy, chętni do podzielenia się cennym darem, jakim jest krew, oczekiwali już na przyjazd autobusu. Tego dnia aż 29 dawców, oddało krew. 6 z nich zrobiło to po raz pierwszy. Łącznie udało się zebrać aż 13 i pół litra krwi.

Krew, którą udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu dawców, wykorzystana zostanie między innymi w leczeniu ofiar wypadków, podczas operacji, a także terapii pacjentów onkologicznych. Każda oddana jednostka krwi może uratować życie, nawet trzem osobom.



Policjanci i strażacy na co dzień wspólnie działają na rzecz ratowania życia i zdrowia, a tego dnia pokazali, jak ważna jest profilaktyka i promocja bezpieczeństwa. Połączenie motoryzacyjnej pasji z możliwością niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, okazało się ciekawym uzupełnieniem wydarzenia i sposobem na promowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Podczas wydarzenia żorscy mundurowi zainaugurowali również lokalną akcję „Z trzeźwością mi po drodze”. To miejska inicjatywa profilaktyczna, której celem jest promowanie trzeźwości na drodze. Akcja ta zachęca także do aktywnego trybu życia, jako alternatywy dla uzależnień oraz promuje korzystania z dróg odpowiedzialnie i na trzeźwo.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz przybyłym licznie mieszkańcom za udział we wspólnej akcji na rzecz bezpieczeństwa.























Konrad Konik









Film Piknik_z_akcja_HDK.mp4 Opis filmu: Film obrazuje przebieg niedzielnego pikniku pod Muzeum Ognia. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Piknik_z_akcja_HDK.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.41 MB)