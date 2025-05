Kobiety zmieniają świat! VII edycja spotkania „Kobieca energia w Policji” w Katowicach

Grupa zajmowała się handlem ludźmi oraz produkcją, przemytem i handlem narkotykami, które trafiały do Szwecji i poza Unię Europejską. W efekcie śledztwa nadzorowanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach przy współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej dotychczas zatrzymali w Polsce 8 członków grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców, natomiast 7 innych członków grupy w ramach działań koordynowanych przez Europol zatrzymali funkcjonariusze policji i straży granicznej z Belgii i Niemiec.