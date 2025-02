Pomogli przy ewakuacji Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Tworoga interweniowali w Boruszowicach, gdzie w jednym z budynków zauważyli wydobywający się dym. Widząc realne zagrożenie, ruszyli do jednego mieszkań, gdzie pomogli kobiecie wraz z trójką swoich dzieci opuścić lokal na czas trwania akcji gaśniczej. Przyczyny i okoliczności powstania ognia będą teraz wyjaśniać śledczy wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa.

Wczoraj chwilę przed godziną 10.00 w trakcie patrolu Boruszowic, mundurowi z Tworoga zauważyli wydobywający się dym z jednego z budynków wielorodzinnych przy ulicy Składowej. Bawiące się nieopodal dzieci również zaalarmowały policjantów, że prawdopodobnie doszło do pożaru. Wtedy stróże prawa ruszyli do budynku, aby zlokalizować źródło ognia i sprawdzić, czy w środku znajdują się mieszkańcy.



W miejscu, gdzie doszło do pożaru nie przebywały żadne osoby, jednak w sąsiadującym mieszkaniu była kobieta wraz z trójką swoich dzieci w wieku od 7 miesięcy do 17 lat. Mundurowi pomogli im opuścić mieszkanie na czas trwania akcji gaśniczej, a po jej zakończeniu rodzina wróciła do niego z powrotem.



Pożar opanowali strażacy, a miejsce zdarzenia zabezpieczyli policjanci, którzy z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa wykonali niezbędne czynności, aby ustalić dokładnie przyczyny i okoliczności jego powstania.