Areszt dla dwóch zatrzymanych - grozi im nawet 20 lat więzienia

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ustalili, że w dwóch lokalach w Częstochowie mogą znajdować się nielegalne urządzenia do gier hazardowych. W sobotę weszli do dwóch takich obiektów w centrum miasta. Łącznie zabezpieczyli tam 6 maszyn, działających w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych oraz gotówkę.