Włamywali się do pojazdów za pomocą „zagłuszacza sygnału” - tafili do aresztu Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z jaworznickiej komendy zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Podczas przestępczego procederu, 35 i 40-latek, aby dostać się do wnętrza zaparkowanych pojazdów, wykorzystywali urządzenie zagłuszające sygnał pilota sterującego centralnym zamkiem samochodu. Wartość strat szacowana jest na ponad 33 tys. zł. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pod koniec 2024 roku policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży laptopa z wnętrza pojazdu znajdującego się na jednym z parkingów niestrzeżonych w Jaworznie. 35 i 40-latek, aby dostać się do wnętrza samochodu, wykorzystali urządzenie zagłuszające fale radiowe pilota sterującego centralnym zamkiem pojazdu. W konsekwencji zamykane pilotem auto pozostawało otwarte. Tym sposobem mężczyźni bez problemu dostali się do wnętrza samochodu, skąd kradli pozostawione tam urządzenia elektroniczne i pieniądze.

W toku pracy operacyjnej kryminalni ustalili pojazd, którym poruszali się sprawcy, a także ujawnili, że dwójka tych samych mężczyzn dokonała kradzieży z włamaniem do aut na terenie innych miast Polski.

W piątek (31.01 .br. ) obywatele Gruzji wpadli w ręce kryminalnych na terenie Gliwic. Na chwilę obecną straty w wyniku kradzieży szacowane są na ponad 33 tysiące złotych.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do popełniania przestępstw. W bagażniku pojazdu znajdowały się walizki z rzeczami, co potwierdziło fakt, że podejrzani prowadzą wędrowniczy tryb życia. Oboje trafili do policyjnej celi.

35 i 40-latek usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem do trzech pojazdów. Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci ustalają, czy do podobnych procederów dochodziło na terenie sąsiednich województw, a także poza granicami kraju.

Jak bronić się przed kradzieżą na zagłuszacz?

Najprostszy sposób ochrony przed taką kradzieżą, to zwracanie uwagi, czy samochód zareagował na polecenie zamknięcia drzwi. Powinniśmy usłyszeć ryglowanie centralnego zamka i zobaczyć mrugnięcie świateł awaryjnych. Niektóre auta składają też automatycznie lusterka, a także dają możliwość włączenia sygnału dźwiękowego, który potwierdzi, że pojazd został zamknięty.

Jak uchronić samochód przed kradzieżą i włamaniem?

Wystarczy pamiętać, że:

samochód powinien mieć zainstalowany system alarmowy, który m.in. będzie ochraniał kabinę przed włamaniem. Dobrym jego uzupełnieniem są różnego rodzaju blokady mechaniczne, a także posiadanie wyłącznika zapłonu ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi.

będzie ochraniał kabinę przed włamaniem. Dobrym jego uzupełnieniem są różnego rodzaju blokady mechaniczne, a także posiadanie wyłącznika zapłonu ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi. jeżeli nie ma możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to do jego zaparkowania należy wybierać miejsca dobrze widoczne dla otoczenia i uczęszczane. Natomiast w nocy – dobrze oświetlone i w pobliżu okien domów mieszkalnych.

Parkując samochód nawet na krótką chwilę należy:

sprawdzić, czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta,

włączyć alarm oraz inne posiadane zabezpieczenia,

bagaże tj. torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy zostawić w schowkach lub bagażniku, pozostawienie ich na widoku może być bowiem zachętą dla złodziei (dotyczy to też zakupów pozostawianych w aucie przed sklepami)

jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to panel ten zabierać ze sobą, a nie chować do schowka czy pod fotel,

odchodząc od samochodu kluczyki chować do kieszeni wewnętrznych ubrania, a w domu w miejscu bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych). Nigdy też nie pozostawiać dokumentów samochodu w jego wnętrzu,

parkując na posesji, czy w garażu nie otwierać bramy pozostawiając samochód z kluczykami w stacyjce

jeżeli nie ma takiej konieczności nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów w aucie takich jak: laptopy, biżuteria, pieniądze, które stanowią zachętę dla złodzieja.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych m.in. od tego, jak bardzo jesteśmy uważni i roztropni. Jeżeli natomiast dojdzie do zdarzenia, pamiętajmy o natychmiastowym zawiadomieniu o nim służb, aby funkcjonariusze mogli podjąć szybkie i skuteczne działania.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.8 MB)