Kradł prąd żeby... produkować lewy alkohol Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Tarnogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kradł energię elektryczną. Jak się okazało, kradziony prąd służył do... wyrobu nielegalnego alkoholu. Mundurowi zabezpieczyli w domu 48-latka ponad 500 litrów tzw. zacieru, 20 litrów alkoholu oraz sprzęt do jego produkcji. Sprawę wyjaśniają śledczy.

W czwartek 12 września tarnogórscy policjanci zostali wezwani do domu wielorodzinnego w Tarnowskich Górach, gdzie pracownicy jednej z firm energetycznych zgłosili kradzież prądu.

Na miejscu zgłoszenia, oprócz mundurowych z patrolówki zjawili się również policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą.



Gdy mundurowi weszli do mieszkania 48-latka, oprócz nielegalnego przyłącza prądu, ujawnili 20 litrów nielegalnego alkoholu oraz ponad 500 litrów tzw. zacieru, który służy do produkcji „bimbru”.

Oprócz alkoholu i zacieru policjanci zabezpieczyli przyrządy służące do produkcji nielegalnego alkoholu etylowego.



Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut produkowania alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat więzienia.