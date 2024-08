Żyj aktywnie - wybieraj trzeźwość

36-letni mieszkaniec Częstochowy dotkliwie przekonał się, co czeka go za popełnienie dwóch poważnych wykroczeń drogowych. Policjanci z sosnowieckiej grupy Speed, za przekroczenie prędkości o 57 km/h i przejazd na czerwonym świetle, ukarali nieodpowiedzialnego kierującego mandatem na kwotę 3500 zł oraz dopisali do jego konta 28 punktów karnych. Czeka go też ponowny egzamin na prawo jazdy.