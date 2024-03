ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2023

Dziś (15 marca) w Ustroniu miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy z udziałem czterech pojazdów. W zdarzeniu zginął kierowca osobowego mercedesa. Ranna w wypadku kobieta została przewieziona do szpitala. Policjanci niezmiennie apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności, a także bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów!