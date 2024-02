Mundurowi uratowali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 24.02.2024 Powrót Drukuj Pszczyńscy mundurowi uratowali życie mężczyźnie, który usiłował targnąć się na swoje życie. Półprzytomny poszkodowany został odnaleziony w rejonie pola golfowego w pszczyńskim parku. Mundurowi dotarli do rannego niemal w ostatniej chwili. W działaniach brali udział policjanci i strażacy. Wykorzystano drona, quada i amfibię, a na miejscu pracował pies tropiący z przewodnikiem. Przypominamy, osoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały, których nie należy lekceważyć. Nie bądź obojętny!

W czwartek około południa dyżurny pszczyńskiej komendy został powiadomiony, że w rejonie pola golfowego w parku pszczyńskim znajduje się mężczyzna, który zamierza targnąć się na własne życie. Mundurowi natychmiast przystąpili do działań. Na miejsce zostały skierowane wszystkie patrole Policji, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, a także liczne zastępy OSP . Zebrane informacje na temat rysopisu zaginionego szybko zostały przekazane przez dyżurnego wszystkim służbom.

Mundurowi podzielili wytypowany rejon poszukiwań na sektory i natychmiast przystąpili do czynności. Obszar poszukiwań był dosyć duży, a teren trudny ze względu na częściowe zalesienie, wysokie krzaki, miejscami mokradła i stawy. Do działań wykorzystano bezzałogowy statek powietrzny z kamerą termowizyjną. W celu jak najszybszego dotarcia do zaginionego użyto quada i amfibię. Ponadto na miejscu pracował pies tropiący z przewodnikiem. Sytuacja była bardzo poważna, liczyła się każda minuta. Dzięki współpracy wszystkich służb strażacy odnaleźli mężczyznę, który natychmiast otrzymał niezbędną pomoc medyczną, po czym został przetransportowany do szpitala.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał. Pamiętajmy jednak, że ludzkie życie jest najważniejsze! Jeśli ktoś zwierza się, że ma myśli samobójcze, szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: https://liniawsparcia.pl/

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie https://stopdepresji.pl/