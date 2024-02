Przekaż 1,5% z rozliczenia podatkowego dla syna rudzkiego policjanta Data publikacji 24.02.2024 Powrót Drukuj Dawid jest synem rudzkiego policjanta, który urodził się jako skrajny wcześniak z wieloma zdrowotnymi problemami - zdiagnozowano u niego m.in. mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie pokrwotoczne encefalopatię i dysplazję oskrzelowo-płucną. Każdego dnia on i jego rodzice wkładają wiele wysiłku w ćwiczenia rehabilitacyjne, które w znacznym stopniu podnoszą jego komfort życia. Co roku dużym wsparciem dla Dawida były przekazywane procenty z rozliczeń podatkowych. Warto pomóc mu i w tym roku, deklarując 1,5% swojego podatku na Dawida.

Dawid Spałek urodzony jako skrajny wcześniak w 22 tygodniu ciąży ważył zaledwie 450 gramów. Dawano mu zaledwie 1% szans na przeżycie. Był jednak na tyle waleczny, że po ciężkiej walce i trudnościach, jest nadal z nami, choć nie w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Po urodzeniu miał wylewy dokomorowe do główki, które zniszczyły niemal całkowicie jego mózg. Przeszedł sepsę, jest karmiony przez pega, nie siedzi, nie chodzi, co i jak widzi oraz słyszy - wie tylko on, ale czujemy, że jest świadomy dotyku, obecności. Ma zdiagnozowane wiele schorzeń, między innymi wodogłowie pokrwotoczne, mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatię, dysplazję oskrzelowo-płucną i wiele innych. Ciągle jest rehabilitowany, szukamy sposobu, aby jego stan i komfort życia był jak najlepszy, na co niestety potrzebne są środki finansowe.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku, aby pomóc w rehabilitacji Dawida. W formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS 000037904. W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” trzeba wpisać: 27446 Spałek Dawid