Tymczasowy areszt dla obywateli Kolumbii

Policjanci z tyskiej komendy zatrzymali sobotniej nocy obywateli Kolumbii w związku z bójką, do której doszło przy jednej z posesji na ulicy Ziębiej. Jeden z uczestników poniósł śmierć na miejscu, drugi z obrażeniami trafił do szpitala. Decyzją sądu czterech mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Prowadzone śledztwo ma na celu ustalenie przebiegu i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W nocy 26 listopada po godzinie 2:00 służby ratunkowe zostały poinformowane o bójce kilku osób przy jednej z posesji na ulicy Ziębiej w Tychach. Na miejscu policjanci ustalili, że doszło do awantury z udziałem obywateli Kolumbii w wieku od 21 do 34 lat. W jej wyniku 34-letni mężczyzna, pomimo podjętej reanimacji przez policjantów i ratowników medycznych, poniósł śmierć. Inny mężczyzna doznał obrażeń w postaci ran ciętych i został przewieziony do szpitala, gdzie po zaopatrzeniu nie było wskazań do jego hospitalizacji.

Na miejscu, przez kilka godzin pracowali tyscy policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Uczestnicy bójki trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnie, decyzją sądu, został wobec nich zastosowany tymczasowy areszt. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego więzienia. Pozostałe osoby będą odpowiadać za udział w bójce. Obywatele Kolumbii najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, gdzie będą oczekiwać na rozprawę.

Śledztwo w tej sprawie, mające na celu ustalenie przebiegu i okoliczności tego tragicznego zdarzenia, jest prowadzone przez policjantów tyskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.