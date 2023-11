Wypchnęli z tramwaju niepełnosprawnego - kto ich rozpoznaje?

Policjanci operacyjni cieszyńskiej komendy zatrzymali 49-latka, który miał przy sobie płynną amfetaminę. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i kierował samochodem pomimo cofniętych uprawnień. Decyzja sądu trafił do aresztu. Z zabezpieczonej substancji można wytworzyć 4 kilogramy czystej amfetaminy. Biegły oszacował, że to finalnie nawet do 800 000 działek dilerskich tego narkotyku.