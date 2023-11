Mistrzostwa Świata zdominowane przez stróżów prawa Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Trzech śląskich policjantów zjawiło się w środkowej Anglii, gdzie w miejscowości Coventry odbywały się Mistrzostwa Świata w sportach siłowych. Do domów wracają nie tylko w dobrych nastrojach, ale przede wszystkim z dużymi sukcesami. Mundurowi ustanowili bowiem kolejne rekordy i zdobyli łącznie 5 medali, z czego 4 razy stawali na najwyższym stopniu podium.

Bracia Warmuz od najmłodszych lat pasjonują się sportem, a szczególnie jego siłową odmianą. Profesjonalne treningi rozpoczęli w latach młodzieńczych. Na co dzień pełnią służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Młodszy z braci - Łukasz - zdominował totalnie na poziomie światowym konkurencję uginania ramion ze sztangą. Natomiast debiutujący na zawodach mł. asp. Dawid Warmuz wrócił do domu ze złotym medalem.

Pod koniec października mundurowi wybrali się do brytyjskiego Coventry, gdzie odbywały się Mistrzostwa Świata w Strict Curl. Dyscyplina ta polega na uginaniu przedramion ze sztangą przy jednoczesnym oparciu o ścianę. Na starcie w różnych kategoriach stawiło się ponad 250 zawodników z różnych zakątków świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Meksyku czy Japonii. Prekursor tej dyscypliny sportowej - mł. asp. Łukasz Warmuz, który miał już wiele medali oraz rekordów na swoim koncie, tym razem na zawody wybrał się ze swoim bratem oraz wykładowcą Szkoły Policji w Katowicach asp. sztab. Marcinem Marszałkiem. Dobre przygotowanie zaowocowało kolejnymi wielkimi sukcesami, których nie zatrzymała nawet choroba, z którą musiał zmagać się Łukasz Warmuz. W kategorii do 125 kg zdobył on złoto, ustanawiając rekord świata cywili - 82,5 kg, jednocześnie poprawiając rekord świata służb mundurowych. W kategorii Open, bez podziału na kategorie wagowe, będziński stróż prawa uplasował się na 2 miejscu, sięgając po srebrny medal. Oprócz indywidualnych celów, postanowione były również te, oparte o wyniki prowadzonych przez niego zawodników. Jego brat zdobył złoty medal w kategorii Masters do 110 kg , podnosząc 75 kg , natomiast asp. sztab. Marcin Marszałek w kategorii Masters +45, sięgnął po dwa złote krążki.

Warto zaznaczyć, że mł. asp. Łukasz Warmuz jako jedyny w ciągu roku wygrał Puchar Świata, Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata, ustanawiając przy tym kolejne rekordy. Jak widać, granice przed nim nie istnieją. Składamy wielkie gratulacje, mocno trzymając kciuki za kolejne sukcesy.

