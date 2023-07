Tymczasowy areszt dla dwóch włamywaczy Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z jaworznickiej komendy zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy włamywali się do mieszkań na terenie województwa śląskiego. Mężczyźni kradli pieniądze w różnych walutach, biżuterię oraz sprzęt elektroniczny, powodując straty w wysokości blisko 75 tys. złotych. Decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani, a za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet 10 lat więzienia.

Jaworzniccy policjanci prowadzili wnikliwe ustalenia w sprawie szeregu włamań do mieszkań na terenie Jaworzna. Na podstawie licznych sprawdzeń wytypowali kilka pojazdów, którymi przemieszczali się sprawcy. Gdy jeden z ustalonych pojazdów wjechał na teren Jaworzna, doszło do zatrzymania dwóch podróżujących nim obywateli Gruzji w wieku 32 i 44 lata. Jak ustalili mundurowi, sprawcy poruszali się samochodem, który kupili na podrobiony dowód osobisty pewnego obywatela słowackiego. Pojazd ten wykorzystywali podczas włamań. W trakcie przeszukania, kryminalni znaleźli w jednym z mieszkań zajmowanych przez sprawców gotówkę w różnych walutach, biżuterię, dokumenty, telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. Zabezpieczyli również narzędzia, służące podejrzanym do popełnienia przestępstw. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali także na terenie innych miast w całej Polsce. Podejrzani usłyszeli zarzuty za kradzieże z włamaniem, posługiwanie się podrobionym dokumentem oraz usiłowanie włamania do jednego z mieszkań w Pyskowicach, gdzie zostali spłoszeni przez alarm włączony przez właściciela. Sprawa jest rozwojowa i wkrótce mogą usłyszeć kolejne zarzuty. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował obcokrajowców, którym za kradzieże z włamaniem grozi teraz kara nawet do 10 lat więzienia.

