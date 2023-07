Dozory za dotkliwe pobicie obywateli Gruzji Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 40-letni obywatel Gruzji został dotkliwie pobity przez 4-osobową grupę napastników. Kilka minut po zdarzeniu pijani sprawcy byli już w rękach jaworznickich policjantów. Cała czwórka została objęta policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo mogą trafić do więzienia na 3 lata.

W niedzielę 9 lipca br. o 18.00 policjanci z komendy miejskiej w Jaworznie otrzymali zgłoszenie o pobiciu dwóch obywateli Gruzji przez 4-osobową grupę napastników: dwóch mężczyzn w wieku 22 i 30 lat i dwie kobiety w wieku 21 i 23 lat. Przyjmujący zawiadomienie o popełnionym przestępstwie policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło w rejonie sklepu przy ul. Chopina w Jaworznie. Po uprzednich utarczkach słownych, które rozpoczęły się już pod sklepem, sprawcy zaatakowali i dotkliwie pobili dwóch obywateli Gruzji. Jeden z pokrzywdzonych w ciężkim stanie trafił do szpitala. Drugi mężczyzna, chcąc obronić kolegę i odciągnąć sprawców, również został zaatakowany, w wyniku czego doznał obrażeń twarzy. Pomocy pokrzywdzonym udzieliła ekspedientka z pobliskiego sklepu, która usłyszała krzyki. Kobieta próbowała uchronić pobitego mężczyznę przed dalszymi ciosami oprawców i wciągnęła go na teren sklepu. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 4 pijanych sprawców. Dodatkowo jedna ze sprawczyń znieważyła dwóch mundurowych, którzy przeprowadzali interwencję. Po badaniu stanu trzeźwości zatrzymanych okazało się, że mają od 2 do 3 promili alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu wszyscy usłyszeli zarzuty za pobicie, a jedna ze sprawczyń również za znieważenie policjantów. Decyzją prokuratury cała czwórka znalazła się pod policyjnym dozorem i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Za popełnione przestępstwo mogą trafić do więzienia na 3 lata.

Film Pobicie_Kmp_JAworzno.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Pobicie_Kmp_JAworzno.mp4 (format mp4 - rozmiar 2.62 MB)