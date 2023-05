Raciborscy kryminalni przejęli prawie 11 tysięcy porcji narkotyków

Policjanci z cieszyńskiej drogówki zatrzymali w pościgu mężczyznę, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Lista jego przewinień okazała się bardzo długa: jechał skradzionym autem, był pod wpływem narkotyków, nie posiadał uprawnień do kierowania i obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz przed sądem odpowie za te wszystkie przestępstwa, za które grozi mu kara do 5 lat więzienia.