Wyprowadzili mężczyznę oraz pieska z płonącej altany

Mieszkająca w powiecie gliwickim nastolatka, korzystając z komunikatora internetowego do rozmów w zamkniętej grupie wsparcia online, natrafiła w minioną niedzielę na wpis jednej z uczestniczek czatu – Australijki. Ujawniła ona, że właśnie dowiedziała się o zamiarze pewnego młodego człowieka, także Australijczyka, który chce targnąć się na swoje życie. Co więcej, podkreśliła, że „nie ma czasu do stracenia” i „liczy się każda minuta”.