Prawie 50 kilogramów narkotyków ujawnione w jednym z domów jednorodzinnych – dwóch mężczyzn zatrzymanych

W ręce mundurowych z rudzkiej drogówki wpadł kierujący citroenem, który zdecydował się zasiąść za kierownicą pomimo dwóch aktywnych sądowych zakazów. Choć 41-latek próbował uniknąć odpowiedzialności, zamieniając się miejscem z pasażerką, to nie zdołał on oszukać policjantów. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.