Nietypowy lokator na jednym z sosnowieckich osiedli Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą odebrali krokodyla nilowego przetrzymywanego nielegalnie przez jednego z mieszkańców naszego miasta w domu jednorodzinnym. Zwierzę trafiło pod opiekę ZOO w Poznaniu.

Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą w ramach prowadzonego postępowania dowiedzieli się, że jeden z mieszkańców dzielnicy Pogoń przetrzymuje w swoim domu dzikie zwierzęta. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że jest to krokodyl nilowy. Gad znajdował się w przybudówce do garażu należącego do 54-latka . Oprócz niego w "basenie" mundurowi znaleźli drugiego, martwego krokodyla. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi. Przy współpracy sosnowieckiej Policji z tutejszą Strażą Pożarną, krokodyl został odłowiony przez pracowników ZOO i przewieziony do Poznania, gdzie zostały mu zapewnione właściwe warunki. W związku z tym zdarzeniem prowadzone jest postępowanie dotyczące posiadania i przetrzymywania żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Z uwagi na charakter sprawy, zarówno kwalifikacja, jak i jej zakres mogą się zmienić.

Obecnie trwają dalsze czynności, które ustalą wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Serdecznie dziękujemy za pomoc Urzędowi Miejskiemu w Sosnowcu oraz dyrekcji Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Opis filmu: Materiał przedstawia pracowników ZOO ewakuujących krokodyla nilowego. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.33 MB)