Pożar zabrał im dach nad głową. Policjant i jego rodzina potrzebują pomocy...

Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej, czyli z tzw. Archiwum X, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach rozwikłali sprawę zabójstwa 50-letniego mężczyzny, do którego doszło w listopadzie 2005 roku w Zabrzu. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że za zbrodnię odpowiadają trzej mężczyźni, którzy po dokonaniu zabójstwa próbowali spalić i ukryć ciało. Wszyscy usłyszeli zarzut zabójstwa i decyzją sądu trafili do aresztu. Grozi im dożywotni pobyt w więzieniu.