„Zdrowe Życie" ze Śląską Policją Data publikacji 19.09.2022 Policjanci ze Śląska włączyli się w ogólnopolski projekt „Zdrowe Życie" przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, NFZ oraz PZU S.A. W akcję włączył się także Minister Obrony Narodowej, a za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekt zostały włączone też jednostki policji i straż pożarna. Przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę mundurowi informowali korzystających z Mobilnej Strefy Zdrowia o zagrożeniach i rozmawiali o bezpieczeństwie.

W miniony weekend policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także ratownicy medyczni z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Bielsku-Białej przez dwa dni aktywnie uczestniczyli w projekcie edukacyjno – informacyjnym, poświęconym profilaktyce zdrowotnej. Za koordynację i organizację stoisk służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

„Zdrowe Życie" to ogólnopolskie przedsięwzięcie zainaugurowane 3 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę. Akcja promuje profilaktykę zdrowotną wśród Polaków, umożliwiając dostęp do bezpłatnych badań, konsultacji medycznych i edukacji zdrowotnej. Podczas trwającego pod Jasną Górą wydarzenia, policjanci rozmawiali z seniorami o ich bezpieczeństwie na drodze, podczas zakupów oraz przestrzegali przed oszustami działającymi pod legendą. Najmłodsi natomiast mieli okazję wsiąść na policyjny motocykl i zdobyć garść najważniejszych informacji o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Żaden z zainteresowanych policyjnym stoiskiem nie odszedł bez upominku – policjanci zadbali, by każdy otrzymał element odblaskowy, by poprawić jego widoczność na drodze oraz książeczki i ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa.

Wiele osób decydowało się również sprawdzić, jak zmienia się postrzeganie rzeczywistości, znajdując się pod wpływem alkoholu. Wkładając alkogogle i wykonując proste zadanie, przekonywali się, że patrząc na świat, mając ponad promil alkoholu trudno jest wykonać nawet najprostsze czynności.

Oprócz prowadzenia kampanii edukacyjnej, ratownicy z oddziałów prewencji nie zapomnieli również o ich podstawowym obowiązku – ratowania życia i zdrowia. Gdy jedna z odwiedzających Mobilną Strefę Zdrowia kobieta zasłabła, policjanci natychmiast otoczyli ją opieką i udzielili jej pomocy przedmedycznej. Gdy stan kobiety się poprawił, przekazali ją pod opiekę lekarza kardiologa, który na jednym ze stoisk prowadził konsultacje z pacjentami.