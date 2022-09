Podziękowania dla kobiety, która obroniła ukraińskiego nastolatka Data publikacji 08.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski podziękował kobiecie, która stanęła w obronie chłopca z Ukrainy, któremu groził agresywny mężczyzna. Mężczyzna groził również kobiecie, która broniła nastolatka. Taka postawa obywatelska zasługuje na ogromne uznanie. Dzięki reakcji kobiety, chłopiec nie doznał krzywdy.

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Konowalski spotkał się z kobietą, która stanęła w obronie chłopca z Ukrainy, któremu groził agresywny mężczyzna. Dzięki jej reakcji nastolatek nie doznał fizycznej krzywdy ze strony agresora. W ramach podziękowania za tak odważną obywatelską postawę Komendant wręczył kobiecie list gratulacyjny oraz pamiątkowe upominki nawiązujące do kampanii społecznej „Nie Reagujesz- akceptujesz”.