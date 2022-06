Żywieccy policjanci i Rafał Sonik o tym, dlaczego należy jeździć w kasku Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żywieckiej komendy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prowadzą liczne akcje, kampanie i spotkania. Aby jeszcze lepiej trafić do odbiorców, do współpracy zaprosili zwycięzcę 36. edycji Rajdu Dakar Rafała Sonika. Efektem wspólnej pracy jest spot „Twoje życie w Twoich rękach”, mówiący o tym, dlaczego zawsze należy jeździć w kasku.

Spot adresowany jest do kierowców jednośladów, ale też kierujących quadami czy innymi pojazdami, na których należy jeździć w kasku. Zamiarem policjantów było pobudzenie świadomości tej grupy użytkowników, że są odpowiedzialni za swoje życie. Duży nacisk w spocie położony jest również na to, że nie wystarczy mieć "jakiś" kask. By spełnił on swoją funkcję, musi być przede wszystkim zapięty, odpowiednio dobrany i posiadać atest. Niestety niektóre z wypadków kończą się tragicznie właśnie z uwagi na brak kasku, zły dobór lub niewłaściwe zapięcie.



Policjanci do realizacji spotu zaprosili Rafała Sonika, doświadczonego kierowcę, wielokrotnego uczestnika Rajdu Dakar, a wreszcie zwycięzcę 36. edycji tych zawodów. Rafał Sonik aż dziewięciokrotnie wygrał też Puchar Świata FIM oraz pięć razy został mistrzem Polski w Rajdach Enduro. W spocie opowiada o tym, jak ważne jest zakładanie kasku oraz przytacza sytuację, w której kask uratował mu życie.



Data premiery spotu nie jest przypadkowa. Przed nami długi weekend oraz okres wakacyjnych wyjazdów. Pamiętaj „Twoje życie w Twoich rękach” – załóż kask.



Szczególne podziękowania za gościnny udział w spocie składamy Panu Rafałowi Sonikowi.



Spot powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz instytucji. Wśród nich są: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Sebastian Duchnowicz, Paweł Szczotka oraz Witold Kłeczek.



Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, okazaną bezinteresowną pomoc i chęć współpracy w ważnej dla nas wszystkich inicjatywie!

Film Spot profilaktyczny "Twoje życie w Twoich rękach" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot profilaktyczny "Twoje życie w Twoich rękach" (format mp4 - rozmiar 44.72 MB)