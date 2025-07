Zabrzański policjant zdobywa I miejsce w VI Mistrzostwach Polski Policjantów w Triathlonie

Wakacje to czas radości i zabawy, licznych wyjazdów, wypoczynku na łonie natury, w górach i nad wodą. To także czas zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Bez względu na to, gdzie i w jakim gronie planujemy spędzić wakacyjny okres, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich. ABC bezpiecznych wakacji to zbiór zasad i wskazówek, które pomogą uniknąć zagrożeń oraz nieprzyjemnych niespodzianek, a także cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem.