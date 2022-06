„Moda odblaskowa” w wykonaniu jastrzębskich dzieci

„Moda odblaskowa” to konkurs zorganizowany przez jastrzębski Wydział Ruchu Drogowego. Czy strój codzienny lub na imprezę może zarazem spełniać wymogi bezpieczeństwa drogowego? Na to pytanie starali się odpowiedzieć przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych w zorganizowanym pokazie „Mody odblaskowej”. Na specjalnie przygotowanym wybiegu dzieci zaprezentowały nowe podejście do odblasków. Dzieci dosłownie błyszczały!