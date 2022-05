Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 13.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bycie policjantem oznacza reagowanie na naruszenia prawa w każdym przypadku. Udowodnił to mundurowy z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierującego mitsubishi blisko 2 promile alkoholu.

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło w niedzielny poranek na terenie gminy Pilica. Policjant z katowickiego oddziału prewencji wracał z rodziną do domu. Ustępując pierwszeństwa przejazdu osobowemu mitsubishi, zauważył, jak kierujący po skręcie w prawo, zatoczył łuk i wjechał na pobocze, po czym odbił na prawy pas i znowu zjechał na lewo, omal nie wjeżdżając do rowu. Mężczyzna nie był w stanie utrzymać właściwego toru jazdy, poruszał się od lewej do prawej krawędzi drogi. Jadące z naprzeciwka samochodu musiały uciekać na pobocze, aby uniknąć zderzenia. Mężczyzna nie reagował na sygnały dźwiękowe używane przez innych kierujących i przez jadącego za nim policjanta. Obawiając się o bezpieczeństwo podróżnych, policjant wyprzedził mitsubishi i stopniowo wyhamował pojazd. Gdy kierowca się zatrzymał, stróż prawa wysiadł z auta i podbiegł do drzwi kierowcy. Na pytanie o samopoczucie, mężczyzna w mało zrozumiały sposób odpowiedział, że wszystko jest dobrze, jednak wraz z wypowiadanymi słowami do policjanta dotarł zapach alkoholu. Odepchnął więc kierującego barkiem, wyłączył silnik i wyjął kluczyki ze stacyjki. Poinformował go, że jest policjantem i polecił pozostać na miejscu do czasu przyjazdu będących w służbie policjantów. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie 61-latka. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz wysoka grzywna oraz kara nawet 2 lat więzienia.