Policjanci i żołnierze oddali krew dla policjanta z Radomska Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnogórscy policjanci, żołnierze z 5. Tarnogórskiego Pułk Chemicznego im. gen. broni L. Berbeckiego oraz uczniowie klasy wojskowej z Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oddali dzisiaj krew dla policjanta z Radomska, który był uczestnikiem wypadku drogowego. Dzięki współpracy służb mundurowych i uczniów udało się zebrać kilka litrów życiodajnego płynu.

Przypomnijmy. Wypadek drogowy z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku miał miejsce 28 września 2021 roku na drodze K-42 pomiędzy Pajęcznem a miejscowością Makowiska. Kilka minut przed godziną 14.00 rozpędzone bmw wjechało w tył jadącego przed nim nissana, którym kierował Komendant. Duża siła uderzenia spowodowała, że auto obróciło się o 180 stopni, a następnie uderzyło w przydrożne drzewo. Kierujący nissanem z obrażeniami ciała zagrażającymi jego życiu został przetransportowany do łódzkiego szpitala. Hospitalizacji wymagała również 21-letnia pasażerka. W takiej trudnej sytuacji rodzina i policjanci zaapelowali do ludzi dobrej woli o oddanie krwi.

Dzisiaj w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyła się zbiórka krwi dedykowana nadkomisarzowi Robertowi Baryle. Tarnogórscy policjanci, żołnierze z 5. Tarnogórskiego Pułk Chemicznego imienia generała broni Leona Berbeckiego oraz uczniowie klasy wojskowej z Zespół Szkół Techniczno-Usługowych imienia Jana Pawła II w Tarnowskich Górach połączyli siły i odpowiedzieli na apel rodziny i kolegów radomszczańskiego policjanta, który w stanie ciężkim przebywa w łódzkim szpitalu. Dzięki współpracy służb mundurowych i uczniów szkoły udało się zebrać kilka litrów życiodajnego płynu.

Dziękujemy żołnierzom oraz młodzieży za pomoc i wsparcie!

Pamiętajmy! Dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajny płyn trafia do szerokiej grupy odbiorców, między innymi do rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

Aby zostać krwiodawcą, trzeba być zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo. Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.