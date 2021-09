Tarnogórscy policjanci promowali bezpieczeństwo podczas militarnego pikniku Data publikacji 04.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tarnowskich Gór uczestniczyli w pikniku militarnym, który odbył się niedaleko Parku Wodnego. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, w tym pokazy pojazdów wojskowych, policyjnych radiowozów i sprzętu. Podczas imprezy mundurowi promowali kampanię społeczną pod nazwą „Mamo! Tato! Tutaj jestem” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

Piknik militarny, który w sobotnie południe odbył się w rejonie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, przyciągnął wielu miłośników militariów. Żołnierze z Piątego Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, 34 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia oraz inni wystawcy stoisk militarnych, wśród których znaleźli się również tarnogórscy policjanci oraz uczniowie z Zespołu Szkól Techniczno-Usługowych, z którymi na co dzień współpracują policjanci, przygotowali dla odwiedzających wiele atrakcji. Mundurowi zaprezentowali używany przez siebie sprzęt i pojazdy.



Była to okazja do zaprezentowania mieszkańcom nowego policyjnego radiowozu — Volkswagena Craftera wykorzystywanego w służbie przez policjantów z drogówki. Nowy ambulans wyposażono w specjalistyczny sprzęt przydatny podczas obsługi zdarzeń drogowych. Nie brakuje w nim znaków drogowych, lamp i dysków świetlnych, pachołków drogowych, drogomierza, parawanu, czy aparatu fotograficznego. Na wyposażeniu samochodu jest także agregat prądotwórczy. Na dachu umieszczono między innymi tablicę wyświetlającą znak „UWAGA WYPADEK” oraz maszt świetlny, które są sterowane z wnętrza samochodu tabletem i pilotem.



Podczas pikniku nie zapomniano również o najmłodszych i ich rodzicach. Tarnogórscy policjanci promowali kampanię społeczną pod nazwą „Mamo! Tato! Tutaj jestem". W trakcie imprez masowych, zakupów w dużych centrach handlowych czy w innych zatłoczonych miejscach, upilnowanie dziecka staje się wyzwaniem. Skupiając się na witrynach sklepowych, ekranach reklamowych, smartfonach, czy występach artystycznych dorośli odwracają uwagę od tego, co robią w tym czasie ich pociechy. Dzieci natomiast nieświadome zagrożeń i zafascynowane otaczającym je światem, nie zwracając uwagi na opiekunów, często oddalają się, i poświęcają całą uwagę na zaspokojenie swojej ciekawości. Takie sytuacje są najczęstszą przyczyną zagubień, a w skrajnych przypadkach — dramatycznych zdarzeń.



Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że zatłoczone lokalizacje, takie jak place zabaw, wesołe miasteczka, imprezy masowe, dworce kolejowe i autobusowe czy duże centra handlowe to miejsca, gdzie dzieci, poza zagubieniem, mogą być narażone na wiele innych zagrożeń. W takim otoczeniu łatwiej o anonimowość, która sprzyja zagrożeniom związanym z kontaktem dziecka z obcymi osobami mającymi złe intencje. Brak uwagi ze strony rodzica w połączeniu z dziecięcą naiwnością, mogą zostać wykorzystane przez takie osoby, które będą chciały na przykład „poczęstować dziecko smakołykami”, „pokazać ładnego pieska”, „zaprosić na wycieczkę fajnym samochodem”.



Policjanci rozmawiali z dziećmi i ich rodzicami o takich sytuacjach, aby zapobiec ich występowaniu. Dzieci otrzymały od policjantów czapeczki z daszkiem, smycze i opaski promujące kampanię. Rodzice zaś dostali ulotki informacyjne.

Tu znajdziesz więcej informacji na temat kampanii społecznej „Mamo! Tato! Tutaj jestem”.

Dzieci i dorośli mieli również okazję do rozmowy z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci omówili założenia działań "Bezpieczna droga do szkoły" i przekazali najmłodszym ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw i poruszania się w drodze do i ze szkoły. Przypominali i uświadamiali dorosłych, którzy kierują pojazdami o zachowaniu ostrożności w przejść dla pieszych przy szkołach i przedszkolach. Mundurowi zwracali również uwagę na sposób przewożenia dzieci w autach.



Pamiętajmy, że w przygotowaniu dziecka do szkoły ogromną rolę odgrywają rodzice. Powinniśmy dawać dzieciom dobre wzorce. Upewnijmy się, że nasze pociechy wiedzą, że przechodzą przez jezdnię tylko w miejscach dozwolonych w sposób rozsądny i odpowiedzialny. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ich ubrania oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy.