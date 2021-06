Bezpiecznie z tatą w dniu jego święta Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Tata jest potrzebny, a ja kocham go i czuje się bezpiecznie, gdy obok idzie on” - to słowa piosenki, którą swoim tatusiom zaśpiewały przedszkolaki z przedszkola numer 9 w Żywcu i wspólnie z policjantami zrealizowały spot profilaktyczny. W krótkim nagraniu dzieci i ich ojcowie przekazali rady dotyczące zmian w przepisach ruchu drogowego. Wszystkim Tatusiom w dniu ich święta życzymy uśmiechu i radości, a przede wszystkim tego, aby zawsze pamiętali o bezpieczeństwie swoim i swoich pociech!

Z okazji Dnia Ojca policjanci z żywieckiej drogówki, wspólnie z przedszkolakami z przedszkola numer 9 w Żywcu oraz ich tatusiami, zrealizowali spot profilaktyczny, odnoszący się do zmian w przepisach ruchu drogowego, dotyczących hulajnóg, deskorolek, rolek i innych urządzeń. Dzień Ojca był do tego doskonałą okazją, bowiem dzieciom tata kojarzy się z bezpieczeństwem, odwagą i jest dla nich bohaterem dnia codziennego. Dzięki krótkiemu przekazowi zarówno dzieci, jak i ich tatusiowie, będą mogli w łatwy sposób zapoznać się i zrozumieć nowe zasady korzystania z tych urządzeń. Zachęcamy do obejrzenia spotu, a wszystkim Tatusiom życzymy radości, szczęścia i uśmiechu na co dzień, a także, by zawsze pamiętali o bezpieczeństwie swoich rodzin!

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w powstanie tego spotu. Przede wszystkim dziękujemy przedszkolakom z przedszkola nr 9 w Żywcu oraz ich tatusiom, wychowawcom oraz dyrektor Pani Agacie Caputa. Serdeczne podziękowania składamy Panu Dariuszowi Lach, który zadbał o realizację oraz montaż spotu.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.72 MB)