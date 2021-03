Śląska grupa SPEED nie zwalnia tempa

Dzień Kobiet w tym roku jest inny niż dotychczas. Bez uroczystej akademii, spotkań, składanych osobiście życzeń i wręczanych upominków. Nie jest to jednak przeszkodą do tego, by nie świętować tego dnia. W końcu inaczej wcale nie oznacza gorzej. Z okazji dzisiejszego święta, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn wraz ze swoimi Zastępcami, złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom. Zachęcamy do obejrzenia filmu.