Zawierciańscy policjanci wyróżnieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Śląscy policjanci życzą wszystkiego co najlepsze z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas szczególny - pełen ciepła, refleksji i wspomnień. Zadbajmy, by były one jak najpiękniejsze, bo każdego dnia możemy szerzyć dobro, spełniać marzenia i pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Te wartości są wyznacznikiem naszej codziennej służby. Pomagajmy, bo dobro powraca...