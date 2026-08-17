Policjanci zapobiegli eskalacji bójki przed meczem Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Chorzowscy policjanci, przy wsparciu innych mundurowych z terenu województwa śląskiego, zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami Ruch Chorzów i Lechii Gdańsk. Jeszcze przed meczem, udaremnili eskalację bójki pomiędzy sympatykami obu drużyn, do której doszło w sąsiedztwie stadionu na terenie parku. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali łącznie 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce oraz uczestnictwa w zbiegowisku o charakterze chuligańskim.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, na krótko przed rozpoczęciem spotkania piłkarskiego rozgrywanego na terenie Stadionu Śląskiego. W wyniku eskalacji słownych zaczepek, grupa agresywnych pseudokibiców Lechii Gdańsk zaatakowała oczekujących na wejście na stadion sympatyków chorzowskiej drużyny, doprowadzając do naruszenia porządku publicznego. Zamiast sportowych emocji, napastnicy dążyli do konfrontacji fizycznej. Pomiędzy grupami doszło do starcia, jednak dzięki szybkiej reakcji mundurowych, którzy zabezpieczali rejon przemieszczania się kibiców, wybuch agresji został opanowany. Interwencja policjantów pozwoliła na bezpieczne doprowadzenie kibiców drużyny gości pod bramy stadionu.

W trakcie działań na miejscu, po analizie informacji od świadków oraz materiału z nagrań wideo, a także przesyłanych treści w internecie, policjanci wytypowali i zatrzymali 6 osób, które brały czynny udział w tych wydarzeniach. Zatrzymani mężczyźni, to mieszkańcy województwa śląskiego oraz pomorskiego w wieku od 16 do 55 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w bójce i pobiciu oraz uczestnictwa w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. O ich dalszym losie zdecyduje w najbliższym czasie prokuratora i sąd.