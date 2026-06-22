Zabrzańscy kryminalni zatrzymali 20-latka za brutalny atak z użyciem broni pneumatycznej Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie uszkodzenia ciała na terenie dzielnicy Mikulczyce. Sprawca, który w ubiegłym tygodniu zaatakował 21-latka, zadając mu ciosy oraz oddając strzały z pistoletu pneumatycznego, usłyszał już zarzuty. O skali niebezpieczeństwa świadczy fakt, że jeden z pocisków trafił poszkodowanego zaledwie centymetr od jego oka.

W wyniku błyskawicznych działań policjanci z Zabrza ustalili i zatrzymali sprawcę brutalnego pobicia, do którego doszło na terenie dzielnicy Mikulczyce. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutów związanych z użyciem przemocy wobec 21-letniego mieszkańca miasta.



Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Jak ustalili śledczy, napastnik zaatakował swoją ofiarę, zadając jej uderzenia i oddając w jej kierunku strzały z broni pneumatycznej. W wyniku ataku 21-latek doznał obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie 1 centymetr od gałki ocznej.



Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast przystąpili do działań zmierzających do wytypowania i ujęcia sprawcy. Efektem ich pracy było zatrzymanie 20-latka, który jak szybko się okazało, mężczyzna był już wcześniej notowany za udział w bójce.



Na wniosek śledczych zatrzymany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

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