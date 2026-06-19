Wpadł podczas odbioru kolejnych pieniędzy. Podejrzany o oszustwa inwestycyjne w areszcie Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną z jaworznickiej komendy zatrzymali na gorącym uczynku 22-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwach inwestycyjnych, w wyniku których mieszkanka Jaworzna straciła ponad 150 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie pięć zarzutów o oszustwo. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa rozpoczęła się od zawiadomienia złożonego przez 68-letnią mieszkankę Jaworzna, która padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca porozumiewający się wschodnim akcentem, podając się za agenta inwestycyjnego, nakłaniał kobietę do przekazywania środków finansowych, zapewniając o możliwości osiągnięcia wysokich zysków.



Pokrzywdzona łącznie w gotówce oraz wykonanych przelewach przekazała nieznanemu mężczyźnie ponad 150 tysięcy złotych. Trzykrotnie spotykała się z mężczyzną w umówionym miejscu i czasie, a następnie przekazała gotówkę do plecaka podając określone hasło. W późniejszym czasie wykonywała także przelewy na wskazane przez niego konto bankowe. Sprawca kontaktował się z różnych numerów telefonów. Kobieta po kolejnych próbach konatktu i prośbach o pieniądze zorientowała się, że została oszukana i zawiadomiła policjantów.

Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za przestępczy proceder. Analiza zgromadzonych informacji oraz wykonane działania operacyjne pozwoliły na przygotowanie zasadzki, której finałem było zatrzymanie podejrzanego na gorącym uczynku w momencie przekazywania przez pokrzywdzoną środków oszustowi. 22-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Mundurowi przeprowadzili przeszukanie w miejscu zamieszkania podejrzanego, gdzie zabezpieczyli ponad 3 tysiące złotych w gotówce, karty sim, telefon komórkowy i kartę bankomatową. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 22-latkowi pięciu zarzutów za oszustwa, związanych z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymany mógł mieć związek z podobnymi przestępstwami popełnianymi również na terenie innych województw.

Apelujemy o ostrożność!



Oszuści coraz częściej wykorzystują temat inwestycji i szybkiego pomnażania oszczędności. Podszywają się pod doradców finansowych, brokerów lub opiekunów inwestycyjnych, obiecując wysokie i pewne zyski przy niewielkim ryzyku. Nawiązują kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a następnie nakłaniają swoje ofiary do wykonywania przelewów lub przekazywania gotówki.

Aby nie paść ofiarą oszustów:

zachowaj szczególną ostrożność wobec osób, które kontaktują się z Tobą telefonicznie i proponują inwestycje gwarantujące szybki oraz wysoki zysk;

pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a obietnica pewnego zysku powinna wzbudzić Twoją czujność;

nie przekazuj pieniędzy osobom poznanym wyłącznie przez telefon lub internet, nawet jeśli przedstawiają się jako doradcy finansowi czy przedstawiciele firm inwestycyjnych;

nie działaj pod presją czasu – oszuści często wywierają presję i nakłaniają do natychmiastowego podjęcia decyzji;

przed zainwestowaniem pieniędzy dokładnie zweryfikuj firmę oraz osobę, z którą rozmawiasz, korzystając z oficjalnych źródeł informacji;

nie udostępniaj osobom trzecim danych do logowania do bankowości elektronicznej, numerów kart płatniczych ani kodów autoryzacyjnych;

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z bliskimi lub skontaktuj się z Policją.

Jeżeli podejrzewasz, że możesz mieć do czynienia z oszustwem, niezwłocznie przerwij kontakt z rozmówcą i powiadom najbliższą jednostkę Policji.