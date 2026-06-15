Mężczyzna poszukiwany przez Interpol w rękach policjantów z gliwickiej autostradówki Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Konsekwencjami znacznie poważniejszymi niż mandat karny, zakończyła się dla 43-letniego obywatela Ukrainy kontrola podjęta przez policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Mężczyzna poruszając się Autostradą A1, przekroczył dopuszczalną prędkość, a dalsze czynności ujawniły, że 43-latek od siedmiu lat jest poszukiwany przez Interpol za popełnione przestępstwa narkotykowe.

Uwagę policjantów patrolujących rybnicki odcinek Autostrady A1, zwrócił kierujący Mercedesem, który poruszał się z prędkością wyższą niż dopuszczalne 110 km/h, ponadto nie stosował się do ustawowego obowiązku poruszania się skrajnie prawym pasem ruchu. Wykonany pomiar prędkości nie pozostawił żadnych wątpliwości, w związku z czym mundurowi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach przystąpili do kontroli. Już po chwili stało się jasne, że 43-latek ma na znacznie więcej na swoim sumieniu. Za obywatelem Ukrainy od 2019 roku wystawiony był na Białorusi list gończy, w związku z popełnionymi przestępstwami narkotykowymi. Mężczyzna w przeszłości był już poszukiwany i zatrzymywany na terenie Unii Europejskiej.

Mężczyzna został zatrzymany, po czym trafił do policyjnego aresztu. Wobec obywatela Ukrainy zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wydanie go do kraju, który wydał list gończy.