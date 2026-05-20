Wspólnie przeciwko sportowym manipulacjom. Międzynarodowa konferencja z udziałem śląskich policjantów Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zaproszenie Słowackiego Związku Piłki Nożnej oraz Policjantów ze Słowacji, uczestniczyli w drugiej edycji międzynarodowej Konferencji Sportowej „The fight against match fixing and money laundering”. Konferencja jest częścią projektu „UEFA Good Governance”, mającego na celu zgromadzenie ekspertów ze środowiska sportowego, organów ścigania oraz dziennikarstwa sportowego, aby wspólnie zmierzyć się z rosnącym wyzwaniem związanym z manipulacją, oszustwami i praniem pieniędzy w sporcie.

Podczas odbywającego się w Bratysławie spotkania z przedstawicielami innych krajów, śląscy Policjanci mogli zapoznać się ze specyfiką pracy podczas zwalczania zjawiska „match-fixingu”, czyli nielegalnego manipulowania w wyniki sportowe. Swoimi doświadczeniami dzielili się delegaci z Belgii, Czech, Słowacji, Austrii oraz Węgier. Konferencja była podzielona na trzy etapy. Podczas pierwszej części przedstawione zostały postępowania karne prowadzone między innymi w Austrii i w Ukrainie, pokazane zostały również narzędzia umożliwiające walkę z przestępcami wpływającymi na mecze piłki nożnej i spotkania tenisa ziemnego. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na współpracę z Interpolem oraz z zewnętrznymi organizacjami publicznymi takimi jak FIFA, UEFA oraz krajowymi związkami piłki nożnej i ministerstwami właściwymi do spraw sportu. Pierwsza część została zwieńczona panelem dyskusyjnym, podczas którego słuchacze mieli możliwość nawiązania dyskusji z prelegentami. Drugi etap poświęcony był stosowaniu w sporcie dopingu oraz substancji zabronionych.

Przedstawiciele Słowackiej oraz Amerykańskiej Agencji Antydopingowej nakreślili skalę problemu dopingu w sporcie, który jest obecny niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny, poziomu rozgrywkowego oraz wieku i płci sportowców. Trzeci etap konferencji poświęcony był praniu pieniędzy w sporcie. Przedstawiciele belgijskiej delegacji poprowadzili wykład na temat przepisów umożliwiających przeciwdziałanie praniu pieniędzy w piłce nożnej w Belgii oraz na terenie Unii Europejskiej. Strona słowacka przedstawiła zjawisko powiązań pomiędzy sportowcami, a osobami z półświatka przestępczego oraz nielegalnej migracji pieniędzy poza kraje Unii Europejskiej. Po zakończeniu wykładu pozostali uczestnicy mieli możliwość zainicjować dyskusje oraz wymieniać się doświadczeniami.

W konferencji uczestniczył przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny Adam Gilarski oraz przedstawiciel Ministerstwa Sportu, Henryk Janus. Mundurowi biorący udział w spotkaniu na co dzień zajmują się zwalczaniem nieuczciwych zachowań w sporcie, wpływaniem na wyniki sportowe oraz szeroko pojętym zjawiskiem „match-fixingu” poprzez prowadzenie postępowań karnych ujętych w ustawie o sporcie. Dzięki udziałowi w konferencji policjanci mieli możliwość wzbogacić wiedzę oraz nawiązać współpracę z podmiotami z innych krajów zajmującymi się walką z przestępczością w sporcie.