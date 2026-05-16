Mundurowi ruszyli na pomoc zatrzaśniętemu w aucie niemowlęciu Data publikacji 16.05.2026 Powrót Drukuj Chwile grozy przeżyła 27-letnia mieszkanka powiatu pszczyńskiego, która nie mogła dostać się do swojego samochodu, wewnątrz którego znajdowało się jej czteromiesięczne dziecko. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie natychmiast skierował na miejsce patrol dzielnicowych oraz powiadomił straż pożarną. Dzięki szybkiej i skoordynowanej reakcji służb niemowlę zostało bezpiecznie wydobyte z pojazdu i wróciło pod opiekę matki.

Do zdarzenia doszło na początku maja na terenie powiatu pszczyńskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że w zamkniętej Skodzie znajduje się czteromiesięczne dziecko, natomiast matka nie ma możliwości otwarcia pojazdu i dostania się do jego wnętrza. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji, dlatego na miejsce skierowano dzielnicowych – aspirantów Marcina Gamrota oraz Damiana Borysa.

Policjanci wspólnie ze strażakami podjęli działania zmierzające do bezpiecznego otwarcia samochodu i udzielenia pomocy dziecku. Mundurowi musieli szybko ocenić sytuację oraz dobrać sposób działania tak, aby nie narazić niemowlęcia na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Dzięki sprawnej współpracy służb pojazd został otwarty bez konieczności jego uszkadzania. Dziecko bezpiecznie wydobyto z wnętrza auta i przekazano pod opiekę matki. Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

To kolejny przykład działań podejmowanych przez dzielnicowych, którzy każdego dnia reagują nie tylko na zgłoszenia związane z naruszeniem prawa, ale również sytuacje wymagające natychmiastowej pomocy mieszkańcom w myśl hasła "chronimy i pomagamy".

W roku obchodów 100-lecia służby dzielnicowych warto podkreślić ich codzienne zaangażowanie, gotowość do działania oraz bliski kontakt z lokalną społecznością.