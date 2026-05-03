Dzielnicowy uratował życie 78-letniemu mężczyźnie Data publikacji 03.05.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja i zdecydowane działania jaworznickiego dzielnicowego przyczyniły się do uratowania życia starszego mężczyzny. Policjant jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce interwencji i wspólnie ze służbami ratunkowymi podjął niezbędne czynności. Dzięki sprawnej współpracy i udzielonej pomocy 78-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło 28 kwietnia 2026 roku na ulicy Sportowej w Jaworznie. Około godziny 16:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji skierował patrol do zgłoszenia, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań może przebywać osoba potrzebująca pilnej pomocy. Na miejsce natychmiast udał się dzielnicowy, sierżant Oliwer Gorajek, który pełnił służbę obchodową.

Z przekazanych informacji wynikało, że 78-letni mężczyzna, mieszkający samotnie, nie odpowiadał na próby kontaktu ze strony znajomego, co wzbudziło uzasadniony niepokój o jego zdrowie i życie. Na miejscu obecni byli również strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z realnym zagrożeniem życia podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Po dostaniu się do środka służby zlokalizowały mężczyznę leżącego w łazience. Był nieprzytomny, jednak oddychał. Policjant natychmiast udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy i ułożył go w pozycji bezpiecznej.

Po chwili na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przejął dalsze czynności i zdecydował o pilnym przetransportowaniu 78-latka do szpitala. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji służb udało się zapobiec tragedii.

Szybkie podejmowanie decyzji pokazują, jak ważną rolę pełnią policjanci w codziennej służbie – nie tylko dbając o bezpieczeństwo, ale również ratując ludzkie życie.