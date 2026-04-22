Śląscy policjanci wspólnie z KAS zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. Podczas akcji zabezpieczyli 16,5 tony krajanki tytoniowej. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć blisko 22 mln zł.

Policjanci z zwlczający przestępczość pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współpracy z funkcjonariuszami z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przeprowadzili realizację w sprawie dotyczącej nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.

Akcję przeprowadzono 11 kwietnia br. na terenie jednej z posesji w Pabianicach ( woj. łódzkie). Efektem działań było zatrzymanie 33-letniego mężczyzny.

W trakcie przeszukania policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 16,5 tony krajanki tytoniowej. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć blisko 22 mln zł .

Na miejscu odnaleziono również profesjonalną aparaturę do cięcia tytoniu oraz komponenty wykorzystywane do produkcji papierosów. Dodatkowo zabezpieczono środki farmaceutyczne.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa wyrobów akcyzowych, polegających na nabywaniu, przechowywaniu oraz wprowadzaniu do obrotu towarów, od których nie odprowadzono należnych podatków.

Sprawa ma charakter rozwojowy.