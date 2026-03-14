Fałszywe wiadomości o zawieszeniu konta na platformach streamingowych. Uważaj na próbę wyłudzenia danych Data publikacji 14.03.2026 Powrót Drukuj Cyberprzestępcy ponownie próbują wyłudzać dane i pieniądze, podszywając się pod popularne platformy streamingowe. Do użytkowników trafiają wiadomości informujące o rzekomym zawieszeniu konta oraz konieczności pilnej aktualizacji danych płatności. Kliknięcie w załączony link może skutkować utratą danych do logowania lub pieniędzy z konta bankowego

Oszuści wysyłają wiadomości e-mail lub SMS, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalna korespondencja z platform streamingowych oferujących dostęp do filmów i seriali.

W treści pojawia się informacja o zawieszeniu subskrypcji oraz konieczności pilnej aktualizacji danych płatniczych.

Nadawcy informują również o rzekomej opłacie za zamknięcie konta, jeśli użytkownik nie podejmie działania w określonym czasie.

W wiadomości znajduje się przycisk lub link z komunikatem „Zaktualizuj moje konto”. Po jego kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany na fałszywą stronę internetową łudząco podobną do prawdziwego panelu logowania.Tam przestępcy próbują wyłudzić dane do logowania, numery kart płatniczych lub inne dane finansowe.

Często w takich wiadomościach pojawiają się także pozorne wyjaśnienia problemu, np. informacja o wygasłej karcie, braku środków na koncie czy zmianie adresu rozliczeniowego.

Ma to wzbudzić poczucie pilności i skłonić odbiorcę do szybkiego działania bez dokładnej weryfikacji wiadomości.



Apelujemy o zachowanie ostrożności i przypominamy:

nie klikaj w podejrzane linki w wiadomościach e-mail lub SMS,

nie podawaj danych logowania ani danych karty płatniczej na stronach otwieranych z takich linków,

w przypadku wątpliwości samodzielnie zaloguj się do usługi poprzez oficjalną stronę internetową lub aplikację.

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zgłoś sprawę na najbliższej jednostce Policji.

Cyberprzestępcy stale modyfikują swoje metody działania, dlatego kluczowe jest zachowanie czujności i dokładne sprawdzanie każdej wiadomości dotyczącej płatności lub kont internetowych.